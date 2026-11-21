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इसी कड़ी में गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान अजीत सिंह गुलाटी ने कमेटी सदस्यों के साथ समाजसेवी एवं ओम् आयुर्वेदा के संचालक आचार्य विकास कुमार से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। आचार्य विकास कुमार ने कहा कि गुरु घर की सेवा करना सौभाग्य की बात है। गुरु नानक देव जी ने पूरी मानवता को प्रेम, भाईचारे, समानता और सेवा का संदेश दिया।उनके बताए ''''नाम जपो, किरत करो के सिद्धांत आज भी समाज को सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने कमेटी को हरसंभव सहयोग का भरोसा देते हुए अपनी टीम के साथ सेवा करने की बात कही। प्रधान अजीत सिंह गुलाटी ने बताया कि नगर कीर्तन में पालकी साहिब मुख्य आकर्षण रहेगी।उत्तर प्रदेश की गतका पार्टी, हरियाणा ढोल पार्टी, लुधियाना की खालसा इतिहास प्रदर्शनी, करनाल का कमल बैंड और सफीदों की बाबा दीप सिंह गतका पार्टी सहित विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। धार्मिक समागम में भाई बलजिंदर सिंह और भाई सुखदेव सिंह रागी गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल करेंगे। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर भी बरताया जाएगा।