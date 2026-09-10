Jind News: जनता सरकार मोर्चा ने गांव स्तर से समस्याओं के समाधान का आह्वान किया

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उन्होंने कहा कि मोर्चे का उद्देश्य लोगों को उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक करना और स्थानीय स्तर पर उनके समाधान के लिए प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है, जब लोग पहले उसकी पहचान कर उसे दूर करने के लिए संगठित प्रयास करें। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को पब्लिक सर्वेंट बताते हुए कहा कि जनता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने गांव की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने का आह्वान किया।कंपनियों और बैंकिंग व्यवस्था को लेकर भी उठाए सवालबल्हारा ने कहा कि ग्रामीणों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंकिंग और बड़ी कंपनियों की व्यवस्था का सबसे अधिक प्रभाव छोटे किसानों और व्यापारियों पर पड़ता है। उन्होंने लोगों से आर्थिक मामलों में जागरूक रहने और अपने अधिकारों को समझने की अपील की।बाक्सउन्होंने कहा कि गांव स्तर पर समस्याओं का समाधान होने से धीरे-धीरे शहर, प्रदेश और देश की समस्याओं के समाधान का रास्ता तैयार होगा। उन्होंने मोर्चे से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की अपील की और कहा कि संगठन को व्यापक जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है।