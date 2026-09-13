Jind News: राज्यस्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता....हैंडबॉल और वॉलीबॉल में जींद का दबदबा

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अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग में प्रदेशभर के खिलाड़ियों ने लिया हिस्साविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और कैश अवॉर्ड से किया सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीजींद। 59वीं हरियाणा राज्यस्तरीय तीन दिवसीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता में अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। हैंडबॉल और वॉलीबॉल में जींद की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई वर्गों में खिताब अपने नाम किए।समापन समारोह में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दिया जाने वाला कैश अवॉर्ड भी प्रदान किया गया।सहायक जिला शिक्षा अधिकारी खेल मुनीत बेरवाल ने बताया कि अर्जुन स्टेडियम में आयोजित हैंडबॉल प्रतियोगिता के अंडर-19 लड़कियों के फाइनल में जींद ने कैथल को हराकर पहला स्थान हासिल किया। हिसार ने फतेहाबाद को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-17 में हिसार की टीम विजेता, कैथल उपविजेता और रोहतक की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंडर-14 के फाइनल में जींद ने कैथल को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया जबकि कैथल दूसरे और हिसार तीसरे स्थान पर रहा।इस दौरान विजेंद्र सिंह, प्रिंसिपल वेदपाल मलिक, अशोक सैनी, कोमा देवी, कुलदीप अहलावत, प्रवीन, जयभगवान बूरा, सुरेश अहलावत और सुशील ढांडा मौजूद रहे।इंडस ग्लोबल अकादमी, किनाना में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंडर-14 लड़कों के वर्ग में भिवानी प्रथम, फरीदाबाद द्वितीय और सिरसा तृतीय रहा। लड़कियों के वर्ग में हिसार ने पहला, सोनीपत ने दूसरा और सिरसा ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-17 लड़कों में सिरसा की टीम विजेता, भिवानी उपविजेता और गुरुग्राम तीसरे स्थान पर रहा। लड़कियों में फरीदाबाद प्रथम, भिवानी द्वितीय और हिसार तृतीय रहा। अंडर-19 लड़कों में हिसार ने पहला, फरीदाबाद ने दूसरा और जींद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं लड़कियों के वर्ग में सिरसा प्रथम और गुरुग्राम द्वितीय स्थान पर रहा।नगूरां में आयोजित लड़कियों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अंडर-19 के फाइनल में जींद ने करनाल को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। करनाल दूसरे और पानीपत तीसरे स्थान पर रहा। अंडर-17 में फतेहाबाद प्रथम, पानीपत द्वितीय और कैथल तृतीय रहा। अंडर-14 में पानीपत प्रथम, हिसार द्वितीय और रोहतक ने तीसरा स्थान हासिल किया।