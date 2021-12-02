Jind News: गहने बनाने के नाम पर 6.40 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:55 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:55 AM IST
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सफीदों। डीएसपी गौरव शर्मा के नेतृत्व में थाना सदर पुलिस ने गहने बनाने के नाम पर 6 लाख 40 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव मुआना निवासी सतीश के रूप में हुई है। थाना सदर प्रभारी पीएसआई चंद्रपाल ने बताया कि मुआना निवासी नरेंद्र ने शिकायत दी थी कि उसने सोने-चांदी के गहने बनवाने के लिए सतीश को 6.40 लाख रुपये दिए थे। इनमें 4.40 लाख रुपये ऑनलाइन और 2 लाख रुपये नकद दिए गए। निर्धारित समय बीतने के बाद भी आरोपी ने गहने तैयार नहीं किए और रकम वापस मांगने पर धमकी देने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। संवाद
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