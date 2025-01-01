Jind News: नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए समिति ने जुटाए 11 हजार रुपये
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:52 AM IST
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उचाना। नेपाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए योग सेवा समिति ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए 11 हजार रुपये की धनराशि एकत्रित की। समिति की ओर से एकत्रित की गई यह राशि नरवाना से आई जिला प्रभारी सुमन की टीम को भेंट की गई ताकि बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचने में सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की सहायता करना सभी का सामाजिक दायित्व है। सेवा और सहयोग की भावना से किया गया छोटा सा प्रयास भी किसी जरूरतमंद के लिए बड़ी मदद साबित हो सकता है। इस नेक कार्य में समिति की पूरी टीम ने सहयोग किया। समिति सदस्यों ने भविष्य में भी जरूरतमंदों की सहायता के लिए इसी प्रकार सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया।
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