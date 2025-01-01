जनता से किए हर वादे को पूरा करना प्राथमिकता : अत्री

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधायक अत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव वाले राज्यों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में ‘बिना पर्ची, बिना खर्ची’ योग्यता के आधार पर रोजगार देने की व्यवस्था पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके चलते प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता दी जा रही है।विधायक ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने तथा सरकार की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया।