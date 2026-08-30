Jind News: मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का मौका 30 तक

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जींद। जिले में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम या अन्य विवरण में संशोधन करवाने के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है। पात्र नागरिक रविवार तक मतदान केंद्र पर पहुंचकर बूथ लेवल अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 30 अगस्त को संबंधित मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। ऐसे नागरिक जिनकी आयु मतदाता बनने के लिए निर्धारित पात्रता पूरी कर चुकी है लेकिन उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है वे अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर बीएलओ से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूचियों को सही, त्रुटिरहित और अपडेट करना है। संवाद