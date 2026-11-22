विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नरवाना। सर्वजातीय नरवाना खाप ने दहेज प्रथा और नशे के खिलाफ सामाजिक बदलाव की पहल करते हुए दो अहम फैसले लिए हैं। रविवार को शहर के ओवरब्रिज के पास सब्जी मंडी मोड़ पर निर्माणाधीन खाप चबूतरे का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया।इस दौरान आयोजित नशा मुक्त नरवाना और दहेज मुक्त समाज कार्यक्रम में खाप ने घोषणा की कि उसके अधीन आने वाले पांच गांवों में 36 बिरादरी के किसी भी परिवार में लड़के की शादी पर लड़की पक्ष से दहेज नहीं लिया जाएगा। केवल एक रुपये का शगुन स्वीकार किया जाएगा।खाप प्रवक्ता किताब सिंह मोर ने मंच से कहा कि लड़के की शादी में किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाएगा। हालांकि, लड़की की शादी में दहेज देने की परंपरा जारी रहने की बात भी उन्होंने कही। मुक्ति अभियान में साथ देने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में हरियाणवी कलाकार रामकेश जीवनपुर ने नशे और दहेज के खिलाफ गीतों की प्रस्तुति दी। एसडी पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मंच संचालन डॉ. सुशील कौशिक ने किया। मौके पर खाप प्रधान राजबीर मोर, उपप्रधान माला राम, आशुतोष शर्मा, किताब सिंह मोर सहित 36 बिरादरी के अनेक लोग मौजूद रहे।कार्यक्रम की मुख्य वक्ता एसपी जींद उपासना ने सवाल उठाते हुए कहा कि दहेज प्रथा को वास्तव में समाप्त करना है तो इसकी शुरुआत दोनों पक्षों से करनी होगी। जब लड़के की शादी में दहेज नहीं लिया जाएगा तो लड़की की शादी में दहेज देने की जरूरत क्यों होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया, ताकि उन्हें दहेज देने की आवश्यकता ही न पड़े। नशे के खिलाफ भी खाप पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर नशा