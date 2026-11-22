Jind News: जाखल-लुधियाना पैसेंजर 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक रहेगी रद
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:46 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
जींद। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य के चलते दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक रेल यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर से 8 जनवरी 2027 तक जाखल-लुधियाना के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन रद रहेगी। इससे जींद, नरवाना, टोहाना और जाखल क्षेत्र से पंजाब की ओर आवागमन करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत ट्रेन नंबर 54053 जाखल-लुधियाना और 54054 लुधियाना-जाखल को 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक रद रखने की योजना है। इसके अलावा ट्रेन नंबर 22479 नई दिल्ली-लोहियां खास और 22480 लोहियां खास-नई दिल्ली को 22 व 24 नवंबर, 15, 29, 30 व 31 दिसंबर तथा 2, 3, 5, 6 और 7 जनवरी को रद रखने की जानकारी है। वहीं, ट्रेन नंबर 22485 नई दिल्ली-फिरोजपुर और 22486 फिरोजपुर-नई दिल्ली भी 23 नवंबर तथा 1, 4 और 8 जनवरी को रद रहने की सूची में शामिल हैं।
पंजाब की तरफ आने-जाने वाले यात्रियों को होगी दिक्कत
ट्रेनों के रद होने के कारण पंजाब की तरफ आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। जींद, रोहतक, नरवाना और टोहाना क्षेत्र के व्यापारी और दैनिक यात्री अपने-अपने व्यापार को लेकर पंजाब के बठिंडा और लुधियाना से कपड़ा समेत अन्य सामान लेकर आते हैं। इसके बाद उन्हें अपने स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। इससे उनका रोजगार तो चलता ही है वहीं दूसरे लोगों को भी काम मिलता है लेकिन ट्रेनों के रद होने से उन्हें बसों या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ेगा।
विज्ञापन
वर्जन
लुधियाना स्टेशन पर दोहरीकरण कार्य और ट्रेनों के रद होने के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर दोहरीकरण का कार्य आठ जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल यात्रियों को रेलवे के आधिकारिक आदेश का इंतजार है। -जसमेर कुंडू, अधीक्षक, रेलवे जंक्शन जींद
विज्ञापन
प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत ट्रेन नंबर 54053 जाखल-लुधियाना और 54054 लुधियाना-जाखल को 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक रद रखने की योजना है। इसके अलावा ट्रेन नंबर 22479 नई दिल्ली-लोहियां खास और 22480 लोहियां खास-नई दिल्ली को 22 व 24 नवंबर, 15, 29, 30 व 31 दिसंबर तथा 2, 3, 5, 6 और 7 जनवरी को रद रखने की जानकारी है। वहीं, ट्रेन नंबर 22485 नई दिल्ली-फिरोजपुर और 22486 फिरोजपुर-नई दिल्ली भी 23 नवंबर तथा 1, 4 और 8 जनवरी को रद रहने की सूची में शामिल हैं।
विज्ञापन
पंजाब की तरफ आने-जाने वाले यात्रियों को होगी दिक्कत
ट्रेनों के रद होने के कारण पंजाब की तरफ आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। जींद, रोहतक, नरवाना और टोहाना क्षेत्र के व्यापारी और दैनिक यात्री अपने-अपने व्यापार को लेकर पंजाब के बठिंडा और लुधियाना से कपड़ा समेत अन्य सामान लेकर आते हैं। इसके बाद उन्हें अपने स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। इससे उनका रोजगार तो चलता ही है वहीं दूसरे लोगों को भी काम मिलता है लेकिन ट्रेनों के रद होने से उन्हें बसों या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ेगा।
विज्ञापन
वर्जन
लुधियाना स्टेशन पर दोहरीकरण कार्य और ट्रेनों के रद होने के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर दोहरीकरण का कार्य आठ जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल यात्रियों को रेलवे के आधिकारिक आदेश का इंतजार है। -जसमेर कुंडू, अधीक्षक, रेलवे जंक्शन जींद