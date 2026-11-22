विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत ट्रेन नंबर 54053 जाखल-लुधियाना और 54054 लुधियाना-जाखल को 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक रद रखने की योजना है। इसके अलावा ट्रेन नंबर 22479 नई दिल्ली-लोहियां खास और 22480 लोहियां खास-नई दिल्ली को 22 व 24 नवंबर, 15, 29, 30 व 31 दिसंबर तथा 2, 3, 5, 6 और 7 जनवरी को रद रखने की जानकारी है। वहीं, ट्रेन नंबर 22485 नई दिल्ली-फिरोजपुर और 22486 फिरोजपुर-नई दिल्ली भी 23 नवंबर तथा 1, 4 और 8 जनवरी को रद रहने की सूची में शामिल हैं।ट्रेनों के रद होने के कारण पंजाब की तरफ आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। जींद, रोहतक, नरवाना और टोहाना क्षेत्र के व्यापारी और दैनिक यात्री अपने-अपने व्यापार को लेकर पंजाब के बठिंडा और लुधियाना से कपड़ा समेत अन्य सामान लेकर आते हैं। इसके बाद उन्हें अपने स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। इससे उनका रोजगार तो चलता ही है वहीं दूसरे लोगों को भी काम मिलता है लेकिन ट्रेनों के रद होने से उन्हें बसों या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ेगा।लुधियाना स्टेशन पर दोहरीकरण कार्य और ट्रेनों के रद होने के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर दोहरीकरण का कार्य आठ जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल यात्रियों को रेलवे के आधिकारिक आदेश का इंतजार है।