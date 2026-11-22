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श्रद्धांजलि देने वालों में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, इनेलो नेता अभय चौटाला, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक, सुरेंद्र बरवाला और पूर्व विधायक रामपाल कुंडू सहित अनेक नेता शामिल रहे।इनके अलावा विधायक कुलदीप वत्स, इंदुराज नरवाल, पूर्व विधायक सुभाष देशवाल गांगोली, जगबीर मलिक, सूरजभान काजल, कलीराम पटवारी, हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी, जिला परिषद चेयरमैन कुलदीप रंधावा और हरको बैंक के चेयरमैन वीरेंद्र शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी।इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला प्रधान ओपी पहल, बारहा खाप प्रधान कुलदीप ढांडा, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के पिता एडवोकेट केके चहल, जेजेपी के पूर्व जिला प्रधान कृष्ण राठी, इनेलो नेता धर्मेंद्र ढुल, प्रदीप गिल, डॉ. रमेश पांचाल सहित अनेक सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं। सभी ने उनके बेटे डॉ. गजेंद्र अहलावत को सांत्वना दी।इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी शमशेर सिंह अहलावत अनुभवी और कद्दावर नेता थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चौधरी साहब का सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति योगदान हमेशा याद किया जाएगा।चौधरी शमशेर सिंह अहलावत की शोकसभा 29 नवंबर को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में दोपहर 2 से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी।