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हर साल धुंध का मौसम शुरू होने पर ही प्रशासन इन खामियों को दूर करने की सुध लेता है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में भी इन समस्याओं को उठाया जाता है लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। सड़क पर बनी सफेद और पीली पट्टियां वाहन चालकों को लेन और सड़क की सीमा का संकेत देती हैं। रात और कोहरे के दौरान इनका महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे में इनका गायब होना दुर्घटनाओं की आशंका को बढ़ा रहा है।सफीदों में गोहाना रोड पर शहर में प्रवेश करते ही कई स्थानों पर लेन मार्किंग दिखाई नहीं देती। असंध-पानीपत रोड के कई हिस्सों में भी सड़क की पट्टियां मिट चुकी हैं। तेली खेड़ा, बनिया खेड़ा, आलनजोगी खेड़ा और जींद-सफीदों रोड पर तलोडा से जींद तक मुख्य मार्ग पर भी सफेद पट्टी नहीं है। जिले की एक दर्जन से अधिक सड़कों पर यही स्थिति बनी हुई है।कोहरे के दौरान इन मार्गों पर वाहन चालकों को सड़क की दिशा और किनारे का अंदाजा लगाने में परेशानी हो सकती है। इससे आमने-सामने की टक्कर, गलत ओवरटेकिंग और वाहन के सड़क से नीचे उतरने का खतरा बना रहता है।गोहाना रोड पर फ्लाईओवर से नीचे उतरते समय, राजाजी ढाबे के पास, झांझ गांव, सच्चा खेड़ा और बड़ौदा गांव के नजदीक हाईवे पर अवैध कट बने हुए हैं। कई स्थानों पर 500 से 700 मीटर तक अधिकृत कट नहीं होने के कारण लोगों ने डिवाइडर तोड़कर रास्ते बना लिए हैं। इन अवैध कटों को बंद करने का मुद्दा सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में कई बार उठाया जा चुका है लेकिन कार्रवाई कागजों से आगे नहीं बढ़ पाती।नए बस अड्डे के सामने यातायात व्यवस्था भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहां बड़ी संख्या में वाहन चालक गलत दिशा से निकलते हैं। पुलिस कई बार बैरिकेडिंग कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद समस्या बरकरार है। दूसरी ओर परिवहन समितियों की बसों में फॉग लाइटों का अभाव है, जबकि हरियाणा रोडवेज की नई बसों में पहले से फॉग लाइट की व्यवस्था है। ऐसे में निजी बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। शहर में कई स्थानों पर सीवरेज के मेनहोल के ढक्कन भी सड़क के स्तर से ऊपर निकले हुए हैं, जो रात के समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।28 अक्तूबर को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने धुंध से पहले सभी सड़कों पर सफेद पट्टियां, रिफ्लेक्टिव मार्किंग, ब्लिंकर और चेतावनी संकेतक लगाने के निर्देश दिए थे। साथ ही अवैध कट बंद करने, सड़क किनारे पेड़ों की टहनियां काटने और गड्ढों की मरम्मत करवाने को कहा था।लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर सफेद और पीली पट्टियां बनवाने के निर्देश दिए जाएंगे। प्रयास रहेगा कि धुंध का प्रभाव बढ़ने से पहले यह काम पूरा हो जाए। सड़क किनारे उगी झाड़ियों की कटाई करवाकर उनमें छिपे यातायात संकेतकों को भी स्पष्ट करवाया जाएगा।शहर में जहां पर भी लोक निर्माण विभाग की सड़क हैं। सभी पर सफेद पट्टी जल्द ही लगवाई जाएंगी। इसके लिए काम शुरू जल्द ही होगा।