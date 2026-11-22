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पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद जयप्रकाश रविवार को खटकड़ गांव में स्वामी आदित्यवेश के भतीजे के विवाह समारोह में पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में किसान, मजदूर और व्यापारी सहित हर वर्ग परेशान है। धान की खरीद में किसानों को उचित भाव नहीं मिला। अपराध, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हरियाणा से ज्यादा समय पंजाब में बिताने का आरोप लगाया। इस मौके पर वीरेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। संवाद