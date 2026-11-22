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उन्होंने कहा कि आत्मशुद्धि और आरोग्यता के लिए आध्यात्मिक जीवन अपनाना जरूरी है। आर्य समाज के प्रधान चंद्रकांत आर्य ने वीरांगना झलकारी बाई के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए उनके वस्त्र और आभूषण धारण कर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। उनके इस अदम्य साहस और बलिदान से देश की महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए।उन्होंने विश्व बालिका दिवस के संदर्भ में नारी सम्मान और समाज में महिलाओं के महत्व पर भी विचार रखे। वहीं, जयपाल सिंह आर्य ने हरियाणवी संस्कृति के लुप्त होते स्वरूप पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खान-पान, पहनावा, लोकगीत, रागनी और ग्रामीण जीवन की परंपराएं धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए इन परंपराओं को फिर से अपनाना होगा।उन्होंने आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। मिथिलेश शास्त्री ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान की परंपरा धर्म का आधार है। धर्म और संस्कृति की रक्षा से ही राष्ट्र एवं समाज की उन्नति संभव है। इस अवसर पर वेदपाल आर्य, संजीव, मन्नू और ओमप्रकाश गुप्ता मौजूद रहे।