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धान खरीद के साथ उठान में भी तेजी लाएं अधिकारी : डीसी

Wed, 04 Nov 2026 02:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:02 AM IST
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Officials should accelerate both paddy procurement and lifting: DC
फोटो 6 नरवाना। मंडी का निरीक्षण करते हुए डीसी डॉ वैशाली शर्मा। स्रोत प्रशासन
नरवाना। मंडियों में धान की आवक बढ़ने के साथ खरीद और उठान की रफ्तार बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती बन रहा है। किसानों को फसल बेचने में परेशानी न हो और मंडियों में जगह की कमी न आए, इसके लिए मंगलवार को डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने नई अनाज मंडी मेला ग्राउंड का निरीक्षण किया।
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उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीद के साथ-साथ उठान पर भी विशेष ध्यान दें और खरीदे गए धान को मंडी से जल्द उठवाना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने धान में नमी की जांच की और डिजिटल कांटों पर वजन भी परखा। डीसी ने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों से मंडी में धान की आवक, खरीद और उठान की स्थिति की जानकारी ली।
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उन्होंने कहा कि उठान में देरी होने से मंडियों में फसल रखने की जगह कम पड़ सकती है और किसानों को अपनी उपज उतारने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए ट्रांसपोर्टरों के साथ तालमेल बनाकर उठान संबंधी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएं। उठान की नियमित निगरानी हो और किसी तरह की बाधा आने पर तुरंत समाधान किया जाए। इस अवसर पर तहसीलदार विजय कुमार, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी राकेश आर्य, मार्केट कमेटी सचिव रोशन लाल और मंडी एसोसिएशन प्रधान जयदेव बंसल मौजूद रहे।
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पंजीकरण में दिक्कत न आए, रिकॉर्ड रखें अपडेट
निरीक्षण के दौरान किसानों के पंजीकरण का मुद्दा भी उठा। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकरण से जुड़े रिकॉर्ड में कोई त्रुटि न रहे। तकनीकी या दस्तावेजी कमी मिलने पर समय रहते सुधार किया जाए। उन्होंने बताया कि किसानों के पंजीकरण की सीमा भी बढ़ाई जाएगी, ताकि अधिक किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा मिल सके।


मंडी में सुविधाओं का भी लिया जायजा
डीसी ने मंडी में सफाई, पेयजल और किसानों के बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने नोडल अधिकारियों को खरीद सीजन के दौरान नियमित रूप से मंडियों का दौरा करने और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों से अपील की कि वे धान को अच्छी तरह सुखाकर और साफ करके ही मंडी में लाएं, ताकि गुणवत्ता मानकों के अनुसार खरीद में परेशानी न हो।
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