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Jind News: सुरेंद्र बने खटीक समाज के कार्यकारी अध्यक्ष

Wed, 04 Nov 2026 02:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:06 AM IST
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Surendra becomes the working president of the Khatik community.
जींद। शहर के पटेल नगर निवासी सुरेंद्र कुमार को अखिल भारतीय खटीक समाज का हरियाणा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉ. सिप्पी महेंद्र ने उनकी नियुक्ति की है। संगठन की ओर से जारी नियुक्ति संदेश के अनुसार, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) रामसिंह चेतीवाल, हरियाणा संगठन प्रभारी प्रो. राजेश भिवाल से विचार-विमर्श और प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रामनाथ मोगा की अनुशंसा के बाद यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके अनुभव और सामाजिक सक्रियता से प्रदेश में संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। नई जिम्मेदारी के तहत वे हरियाणा के विभिन्न जिलों में संगठन की इकाइयों को मजबूत करने, समाज के लोगों को जोड़ने और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम करेंगे। नियुक्ति पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉ. सिप्पी महेंद्र ने विश्वास जताया कि सुरेंद्र कुमार पूरी निष्ठा और सक्रियता से जिम्मेदारी निभाएंगे। संवाद
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