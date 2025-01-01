Jind News: राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जींद के खिलाड़ियों ने लहराया परचम

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अकादमी के संचालक जितेंद्र बांगर ने बताया कि अंडर-18 लड़कियों के डिस्कस थ्रो में नैंसी ने प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं अंडर-20 लड़कियों की 400 मीटर दौड़ में हर्षिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।जितेंद्र बांगर ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों की यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने सफलता का श्रेय खिलाड़ियों के कोच जसवंत सिवाच और उनके माता-पिता को दिया।उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अकादमी और जींद जिले का गौरव बढ़ाया है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद रॉयल स्पोर्ट्स अकादमी में दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस दौरान कुलदीप कोच, यशपाल चोपड़ा, सोमनाथ डीपीई, श्रवण, मंजीत तथा खिलाड़ियों के माता-पिता ने दोनों को स्वर्ण पदक पहनाकर सम्मानित किया ।