Jind News: 36 घंटे से खुला गड्ढा, दुकानों की नींव में पहुंच रहा गंदा पानी

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जुलाना। कस्बे के मेन बाजार में जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से पाइप लाइन बिछाने के लिए किए जा रहे कार्य से दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। पाइप लाइन का कनेक्शन करने के लिए सड़क किनारे खोदा गया गड्ढा करीब 36 घंटे बाद भी बंद नहीं किया गया। इससे नालियों का गंदा पानी गड्ढे में जमा होकर दुकानों की नींव तक पहुंच रहा है।समस्या से परेशान दुकानदारों ने शुक्रवार को सड़क पर जाम लगा दिया और जनस्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों का कहना है कि मैन बाजार में पहले ही जल निकासी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में सड़क किनारे गड्ढा खोदे जाने के बाद नालियों का पानी उसमें जमा हो रहा है। पानी धीरे-धीरे दुकानों की नींव में पहुंचने से दुकानों और आसपास के भवनों को नुकसान की आशंका बनी हुई है।दुकानदार कपिल सोनी, रामनिवास, रोहतास, रामकुमार, सतीश और रामबीर ने बताया कि विभाग ने पाइप लाइन कनेक्शन के लिए गड्ढा खोदा था। काम पूरा होने के बाद इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए था, लेकिन 36 घंटे बीतने के बावजूद गड्ढा खुला पड़ा है। गंदा पानी जमा होने से बाजार में दुर्गंध फैल रही है। इससे दुकानदारों के साथ राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।दुकानदारों ने बताया कि बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। सड़क के साथ खुले गड्ढे के कारण पैदल राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि गड्ढे को जल्द बंद कराया जाए और दुकानों की नींव में जा रहे गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।इस संबंध में जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ सतीश नैन ने कहा कि यदि दुकानदारों को परेशानी हो रही है तो कर्मचारियों को तुरंत मौके पर भेजकर समस्या का समाधान कराया जाएगा।