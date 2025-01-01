Jind News: इशिका ने 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर साइकिल जीती
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:25 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:25 AM IST
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सफीदों। गांव सिवाना माल स्थित आर्मी ग्राउंड में रविवार को युवा क्लब की ओर से ओपन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न गांवों और शहरों से पहुंचे हजारों बाल खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।
प्रतियोगिता के दौरान पानीपत के गांव मतलोडा की इशिका ने लड़कियों की 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर साइकिल जीती। इसके बाद इशिका ने लड़कों के साथ आयोजित 400 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लिया और प्रथम स्थान हासिल करते हुए 1100 रुपये का नकद पुरस्कार अपने नाम किया।
युवा क्लब के प्रधान राजेश शर्मा, अमित सरोहा और मनीष शर्मा ने बताया कि गांव गंगाना के मिल्खा सिंह और गांव बुटाना निवासी अरुण ने अपने-अपने आयु वर्ग की 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर साइकिल जीती। प्रतियोगिता में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 500-500 रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।
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क्लब के पदाधिकारी ने कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश के लिए अनेकों प्रकार की प्रतियोगिताएं खेल मैदान में आयोजित की जाएगी। जिसमें सभी वर्ग के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस दौरान मोहन शर्मा, सुनील शर्मा, अर्जुन पंचाल, नीरज पहलवान, सुनील कुमार, दिव्यांशु, शिवम शर्मा के अलावा क्लब के सदस्यों का सहयोग रहा।
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प्रतियोगिता के दौरान पानीपत के गांव मतलोडा की इशिका ने लड़कियों की 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर साइकिल जीती। इसके बाद इशिका ने लड़कों के साथ आयोजित 400 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लिया और प्रथम स्थान हासिल करते हुए 1100 रुपये का नकद पुरस्कार अपने नाम किया।
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युवा क्लब के प्रधान राजेश शर्मा, अमित सरोहा और मनीष शर्मा ने बताया कि गांव गंगाना के मिल्खा सिंह और गांव बुटाना निवासी अरुण ने अपने-अपने आयु वर्ग की 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर साइकिल जीती। प्रतियोगिता में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 500-500 रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।
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क्लब के पदाधिकारी ने कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश के लिए अनेकों प्रकार की प्रतियोगिताएं खेल मैदान में आयोजित की जाएगी। जिसमें सभी वर्ग के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस दौरान मोहन शर्मा, सुनील शर्मा, अर्जुन पंचाल, नीरज पहलवान, सुनील कुमार, दिव्यांशु, शिवम शर्मा के अलावा क्लब के सदस्यों का सहयोग रहा।