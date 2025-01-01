फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Daughters are not outsiders; they are the strongest support in old age.

Jind News: बेटियां पराई नहीं, बुढ़ापे की सबसे मजबूत लाठी

Mon, 28 Sep 2026 12:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Daughters are not outsiders; they are the strongest support in old age.
27 सफीदों 1 गांव हाट में आठवें दिन धरने पर बैठे किसान व ग्रामीण। संवाद   - फोटो : सांकेतिक
जींद। सेवानिवृत्त डीआईपीआरओ सुरेंद्र वर्मा कोथ ने गांव झील में जरूरतमंद परिवार की सातवीं कक्षा की छात्रा लक्ष्मी को आर्थिक सहायता देकर उसका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बेटियां पराई नहीं होतीं बल्कि शिक्षा और संस्कार मिलने पर वही माता-पिता के बुढ़ापे की सबसे मजबूत लाठी बनती हैं। इसलिए बेटियों को बोझ समझने के बजाय उन्हें पढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए।
विज्ञापन

लक्ष्मी के परिवार ने बताया कि उसकी मां संतोष ने गरीबी के बावजूद अपनी मां छबीली की करीब 15 वर्षों तक सेवा की। विवाह के बाद भी वह अपनी मां को अपने पास रखती थी और करीब चार वर्ष तक बिस्तर पर रहने के दौरान उनकी देखभाल की।
विज्ञापन

संतोष और उसके पति राजेश उर्फ राजा सोनी ने मिलकर छबीली की सेवा की। परिवार के बुजुर्ग ज्ञानीराम और सुकमा देवी ने कहा कि संतोष ने अपने संस्कारों से साबित किया कि बेटियां माता-पिता के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती हैं। इस मौके पर पुरुषोत्तम सोनी, संजीव सिवाहा, राजेंद्र सोनी, रमेश सोनी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed