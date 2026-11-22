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रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सृष्टि फाउंडेशन को नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट्स एंड एक्टिविस्ट्स (निफ्फा) की ओर से अंतरराष्ट्रीय राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया। करनाल के मंगल सिंह सभागार में आयोजित समारोह में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने संस्था के प्रधान सुनील गोयल सहित पदाधिकारियों को सम्मानित किया। प्रवक्ता बलविंद्र सिंह ने बताया कि संस्था रक्तदान शिविरों के माध्यम से जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवाती है। वहीं, प्रोजेक्ट नयना के तहत अब तक 30 सफल नेत्रदान करवाए गए हैं, जिससे 60 नेत्रहीन लोगों को रोशनी मिलने में मदद मिली है। संवाद