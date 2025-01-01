Jind News: तीरंदाजी के अंडर-19 में लड़कियों में हिसार अव्वल, जींद दूसरे स्थान पर

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जींद। 59वीं हरियाणा राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नगूरां में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी देवी ने किया। प्रदेशभर से करीब चार हजार खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 13 सितंबर तक चलेगी।प्रतियोगिता में वॉलीबाल, हैंडबॉल और तीरंदाजी के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। वॉलीबाल के मुकाबले नगूरां, हैंडबॉल के जींद और तीरंदाजी के मुकाबले किनाना में आयोजित किए जा रहे हैं।पहले दिन तीरंदाजी के इंडियन राउंड अंडर-19 वर्ग में लड़कियों में हिसार ने पहला, जींद ने दूसरा और चरखी दादरी ने तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कों के वर्ग में हिसार प्रथम, भिवानी द्वितीय और महेंद्रगढ़ तृतीय रहा।हैंडबॉल के अंडर-17 लड़कियों वर्ग के शुरुआती मुकाबलों में पानीपत ने गुरुग्राम को 8-1, फतेहाबाद ने सिरसा को 12-6, रेवाड़ी ने पंचकूला को 7-3, करनाल ने झज्जर को 11-3 और कुरुक्षेत्र ने फरीदाबाद को 8-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वॉलीबाल के अंडर-19 लड़कियों वर्ग में गुरुग्राम ने कुरुक्षेत्र को 2-0 और कैथल ने झज्जर को 2-0 से हराया।जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी देवी ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने और अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पा मोर सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और खेल प्रशिक्षक मौजूद रहे।