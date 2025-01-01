Jind News: नागरिक अस्पताल में आग से बचाव की तैयारी तेज, अब बनेगा फायर वाटर टैंक

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टैंक टीबी वार्ड के सामने पार्क में बनाया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद यहां से अग्निशमन व्यवस्था के लिए पानी की पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा, ताकि आगजनी की स्थिति में पुरानी बिल्डिंग तक तत्काल पानी पहुंचाया जा सके।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में चारों तरफ पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। अब इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पानी का भंडारण टैंक तैयार किया जा रहा है। टैंक का निर्माण पूरा होने के बाद पाइपलाइन को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा।अग्निशमन व्यवस्था के लिए पानी का टैंक पहले शवगृह के समीप पुराने शौचालयों के पास बनाए जाने की योजना थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के बाद इस स्थान को उपयुक्त नहीं माना। यहां से अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग तक दूरी अधिक होने के कारण आगजनी के समय पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती थी। इसके बाद पार्क को टैंक निर्माण के लिए चुना गया।नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को अभी तक अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी नहीं मिली है। एनओसी के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से अग्निशमन उपकरण लगाने समेत आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पहले अस्पताल में जगह-जगह रेत से भरी लाल बाल्टियां रखी गई थीं, लेकिन अब स्थायी अग्निशमन व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।अग्निशमन व्यवस्था के लिए पानी के टैंक का स्थान निर्धारित कर लिया गया है। टैंक की खुदाई और निर्माण का काम चल रहा है। इसे आगामी एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद टैंक को पाइपलाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।