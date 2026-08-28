Jind News: नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में फैक्टरी मालिक पर एफआईआर
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:38 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:38 PM IST
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जींद। शहर थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी अमित राणा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नाबालिग के पिता ने दर्ज एफआईआर में बताया कि वह हांसी रोड स्थित चुंगी के पास एक फैक्टरी में काम करते हैं। उनके साथ उनका परिवार भी काम करता है। 26 अगस्त को फैक्टरी मालिक अमित राणा उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
आरोप है कि फैक्टरी मालिक ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। महिला थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि मामले में नाबालिग का नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवा दिया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अमित राणा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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नाबालिग के पिता ने दर्ज एफआईआर में बताया कि वह हांसी रोड स्थित चुंगी के पास एक फैक्टरी में काम करते हैं। उनके साथ उनका परिवार भी काम करता है। 26 अगस्त को फैक्टरी मालिक अमित राणा उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
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आरोप है कि फैक्टरी मालिक ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। महिला थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि मामले में नाबालिग का नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवा दिया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अमित राणा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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