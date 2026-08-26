मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे : डीसी
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:57 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:57 PM IST
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जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. वैशाली शर्मा की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नोटिस वितरण, सुनवाई और दावे-आपत्तियों को लेकर बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में बैठक कर पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में सभी ईआरओ तथा एईआरओ ने भाग लिया। उन्होंने नोटिसों के वितरण व दावे एवं आपत्तियों से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि दावे एवं आपत्तियों का निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा के अनुसार निपटारा सुनिश्चित किया जाए। डीसी ने एसआईआर टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नोटिस फेज की सुनवाई की प्रक्रिया में जींद जिला आगे चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को इसी गति से कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि दावे एवं आपत्तियों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। जन्म तिथि, जन्म स्थान एवं भारतीय नागरिकता से संबंधित आवश्यक अभिलेखों के परीक्षण में विशेष सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि 29 एवं 30 अगस्त को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई हैं। इस अवसर पर एसडीएम सत्यवान मान, एसडीएम पुलकित मल्होत्रा, एसडीएम जगदीश चंद्र, एसडीएम होशियार सिंह, एसडीएम रमित यादव, नगराधीश मोनिका, चुनाव नायब तहसीलदार प्रदीप सरोहा मौजूद रहे।
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