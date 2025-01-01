फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Tribute meeting held at CRSU to remember the deceased youths.

Jind News: सीआरएसयू में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दिवंगत युवाओं को किया याद

Thu, 10 Sep 2026 12:47 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Tribute meeting held at CRSU to remember the deceased youths.
फोटो 09जेएनडी19-सत्य निकेतन में हुए हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं को श्रद्धांजलि देते हुए एस
जींद। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से सीआरएसयू में सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान दिवंगत युवाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
विज्ञापन

एसएफआई के जिला कन्वीनर सचेत अहिरका ने कहा कि सत्य निकेतन में हुआ हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं है बल्कि यह भवनों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और युवाओं को सुरक्षित आवास एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है।
विज्ञापन

इस जिम्मेदारी में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसएफआई हादसे की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग करती है।
जांच के आधार पर हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही राजधानी सहित देशभर में छात्र-युवाओं के रहने वाले भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच करवाने की भी मांग की गई। इस दौरान विवेक, नवीन, अमित, रोहित, अंकित, रोहन मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed