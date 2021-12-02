Jind News: ईरा इंटरनेशनल स्कूल डूमरखा में 12 सितंबर को होगी जिलास्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:55 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:55 AM IST
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उचाना। ईरा इंटरनेशनल स्कूल डूमरखा में 12 सितंबर को अंडर-17 लड़के एवं लड़कियों की जिला स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता होगी। जिला रोल बॉल संघ की महासचिव कुमारी सिमरन ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले की विभिन्न इच्छुक टीमें हिस्सा ले सकती हैं। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के दौरान 13 सितंबर को कैथल में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता के लिए जिला जींद की टीम का चयन भी किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। संवाद
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