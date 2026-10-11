Jind News: जिला स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता रविवार से, 200 खिलाड़ियों का पंजीकरण
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:02 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:02 AM IST
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जींद। जिला स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता अब रविवार से शुरू होगी। प्रतियोगिता में जिलेभर से खिलाड़ी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन करीब 200 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करवाया। इंडस पब्लिक स्कूल की प्राचार्य अरुणा शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध करवाना है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी विभिन्न वर्गों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। संवाद
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