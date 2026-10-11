फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   District-level fencing competition starts Sunday; 200 players registered.

Jind News: जिला स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता रविवार से, 200 खिलाड़ियों का पंजीकरण

Sun, 11 Oct 2026 03:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
District-level fencing competition starts Sunday; 200 players registered.
जींद। जिला स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता अब रविवार से शुरू होगी। प्रतियोगिता में जिलेभर से खिलाड़ी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन करीब 200 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करवाया। इंडस पब्लिक स्कूल की प्राचार्य अरुणा शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध करवाना है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी विभिन्न वर्गों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed