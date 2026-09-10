Jind News: दिल्ली, चंडीगढ़ वाली ट्रेन के ठहराव की मांग
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:45 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
उचाना। बड़ौदा और आसपास के गांवों के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। लुधियाना-जाखल पैसेंजर ट्रेन का जींद तक विस्तार हो गया है और अब बड़ौदा रेलवे हॉल्ट पर भी इसका ठहराव होगा। ट्रेन प्रतिदिन जाखल-लुधियाना की ओर आवागमन करेगी। रेलवे समयसारिणी के अनुसार ट्रेन सुबह 3:54 बजे बड़ौदा पहुंचेगी और दो मिनट ठहराव के बाद उचाना व नरवाना होते हुए लुधियाना की ओर जाएगी। वापसी में रात 10:44 बजे बड़ौदा पहुंचेगी।
दिल्ली-बठिंडा रेलवे लाइन बड़ौदा से होकर गुजरती है। ग्रामीणों की 20 साल की मांग के बाद 2015-16 में यहां रेलवे हॉल्ट बना, लेकिन ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ। 2 मार्च 2023 को हॉल्ट का उद्घाटन हुआ था। ग्रामीणों के प्रयास से जींद-कुरुक्षेत्र पैसेंजर का भी ठहराव शुरू हुआ, लेकिन वापसी में ट्रेन यहां नहीं रुकती।
पूर्व जिला पार्षद जितेंद्र चहल ने कहा कि ठहराव से बड़ौदा सहित खापड़, घोघड़ियां, कहसून, रोजखेड़ा, कुचराना, छात्तर और बधाना समेत दर्जनों गांवों को लाभ होगा। मनजीत चहल ने दिल्ली-रोहतक की ओर जाने वाली ट्रेनों के ठहराव की मांग की। चहल खाप प्रधान बलबीर चहल ने सांसद और रेलवे अधिकारियों के समक्ष मांग रखने की बात कही।
विज्ञापन
जींद रेलवे जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक जेएस कुंडू ने कहा कि ट्रेन का विस्तार जींद तक हुआ है और बड़ौदा में भी ठहराव होगा।
विज्ञापन
दिल्ली-बठिंडा रेलवे लाइन बड़ौदा से होकर गुजरती है। ग्रामीणों की 20 साल की मांग के बाद 2015-16 में यहां रेलवे हॉल्ट बना, लेकिन ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ। 2 मार्च 2023 को हॉल्ट का उद्घाटन हुआ था। ग्रामीणों के प्रयास से जींद-कुरुक्षेत्र पैसेंजर का भी ठहराव शुरू हुआ, लेकिन वापसी में ट्रेन यहां नहीं रुकती।
विज्ञापन
पूर्व जिला पार्षद जितेंद्र चहल ने कहा कि ठहराव से बड़ौदा सहित खापड़, घोघड़ियां, कहसून, रोजखेड़ा, कुचराना, छात्तर और बधाना समेत दर्जनों गांवों को लाभ होगा। मनजीत चहल ने दिल्ली-रोहतक की ओर जाने वाली ट्रेनों के ठहराव की मांग की। चहल खाप प्रधान बलबीर चहल ने सांसद और रेलवे अधिकारियों के समक्ष मांग रखने की बात कही।
विज्ञापन
जींद रेलवे जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक जेएस कुंडू ने कहा कि ट्रेन का विस्तार जींद तक हुआ है और बड़ौदा में भी ठहराव होगा।