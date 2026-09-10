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Jind News: दिल्ली, चंडीगढ़ वाली ट्रेन के ठहराव की मांग

Thu, 10 Sep 2026 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:45 PM IST
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Demand for a halt for the Delhi-Chandigarh train.
उचाना। बड़ौदा और आसपास के गांवों के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। लुधियाना-जाखल पैसेंजर ट्रेन का जींद तक विस्तार हो गया है और अब बड़ौदा रेलवे हॉल्ट पर भी इसका ठहराव होगा। ट्रेन प्रतिदिन जाखल-लुधियाना की ओर आवागमन करेगी। रेलवे समयसारिणी के अनुसार ट्रेन सुबह 3:54 बजे बड़ौदा पहुंचेगी और दो मिनट ठहराव के बाद उचाना व नरवाना होते हुए लुधियाना की ओर जाएगी। वापसी में रात 10:44 बजे बड़ौदा पहुंचेगी।
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दिल्ली-बठिंडा रेलवे लाइन बड़ौदा से होकर गुजरती है। ग्रामीणों की 20 साल की मांग के बाद 2015-16 में यहां रेलवे हॉल्ट बना, लेकिन ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ। 2 मार्च 2023 को हॉल्ट का उद्घाटन हुआ था। ग्रामीणों के प्रयास से जींद-कुरुक्षेत्र पैसेंजर का भी ठहराव शुरू हुआ, लेकिन वापसी में ट्रेन यहां नहीं रुकती।
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पूर्व जिला पार्षद जितेंद्र चहल ने कहा कि ठहराव से बड़ौदा सहित खापड़, घोघड़ियां, कहसून, रोजखेड़ा, कुचराना, छात्तर और बधाना समेत दर्जनों गांवों को लाभ होगा। मनजीत चहल ने दिल्ली-रोहतक की ओर जाने वाली ट्रेनों के ठहराव की मांग की। चहल खाप प्रधान बलबीर चहल ने सांसद और रेलवे अधिकारियों के समक्ष मांग रखने की बात कही।
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जींद रेलवे जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक जेएस कुंडू ने कहा कि ट्रेन का विस्तार जींद तक हुआ है और बड़ौदा में भी ठहराव होगा।
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