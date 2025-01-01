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Jind News: डांडिया में राधा-कृष्ण के भजनों पर किया नृत्य

Wed, 21 Oct 2026 12:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:33 AM IST
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Dandiya dance performed on Radha-Krishna hymns
फोटो 2 नरवाना। दुर्गा माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए आयोजक। स्रोत आयोजक।
नरवाना। हिसार रोड स्थित लक्ष्मी रिजॉर्ट में अग्रोहा ट्रस्ट की महिला इकाई की ओर से धार्मिक एवं सांस्कृतिक डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं ने माता रानी और राधा-कृष्ण के भजनों पर डांडिया खेलकर धार्मिक उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। महिला इकाई की अध्यक्ष नीलम बंसल ने बताया कि कार्यक्रम में डीएसपी नरवाना कमलदीप राणा और डीएसपी कलायत रोहतास जांगड़ा विशेष रूप से आमंत्रित रहे। मंडी प्रधान जयदेव बंसल मुख्य अतिथि रहे। पार्षद सतीश गोयल उझाना, भाजपा नेता मोहनलाल गर्ग सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। संस्था के संरक्षक राजेंद्र गुप्ता अमरगढ़ वाला के नेतृत्व में अतिथियों को बुके और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। संवाद
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