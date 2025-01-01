Jind News: खटीक गर्जना सम्मेलन के लिए समाज के लोगों को दिया न्योता
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:07 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:07 AM IST
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जींद। अखिल भारतीय खटीक समाज की ओर से 25 अक्तूबर को पानीपत में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय खटीक गर्जना सम्मेलन के लिए जींद में समाज के लोगों को निमंत्रण दिया गया। पटियाला चौक स्थित खटीक धर्मशाला में हुई बैठक में पदाधिकारियों ने समाज के प्रबुद्धजनों को निमंत्रण पत्र सौंपे और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।
राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉ. सीपी महेंद्र, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र खींची, राजेश भिवाल, अमित मुंडे और हिमांशु नारंग ने बताया कि राष्ट्रीय संत शिरोमणि श्री श्री दुर्बलनाथ जी महाराज के जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन आर्य कॉलेज, जीटी रोड पानीपत में सुबह किया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री दिनेश खटीक, सांसद अनिल फिरोजिया और उत्तराखंड सरकार के राज्यमंत्री सुरेश मोघा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
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इस अवसर पर रामफल खींची, मदनलाल, डॉ. बलबीर, राम सिंह, नानक मेवलीवाल, नानक पंवार, सतपाल खींची, रमेश कुमार, राजेश, राजकुमार, महेंद्र, अशोक सरवालिया और सुरेश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
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राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉ. सीपी महेंद्र, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र खींची, राजेश भिवाल, अमित मुंडे और हिमांशु नारंग ने बताया कि राष्ट्रीय संत शिरोमणि श्री श्री दुर्बलनाथ जी महाराज के जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन आर्य कॉलेज, जीटी रोड पानीपत में सुबह किया जाएगा।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री दिनेश खटीक, सांसद अनिल फिरोजिया और उत्तराखंड सरकार के राज्यमंत्री सुरेश मोघा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
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इस अवसर पर रामफल खींची, मदनलाल, डॉ. बलबीर, राम सिंह, नानक मेवलीवाल, नानक पंवार, सतपाल खींची, रमेश कुमार, राजेश, राजकुमार, महेंद्र, अशोक सरवालिया और सुरेश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे।