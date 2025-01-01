Jind News: मंडियों में 11.40 लाख क्विंटल धान पहुंचा, खरीद 7.20 लाख क्विंटल की

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किसानों को अब तक करीब 76 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मंडियों में मिलर्स को देरी से अलॉटमेंट मिलने के कारण उठान प्रभावित हो रहा है। हालांकि पिछले दो दिनों में उठान की गति में तेजी आई है।पिछले सप्ताह तक मंडियों में पहुंचने वाले धान में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण खरीद तेजी से नहीं हो पाई। निर्धारित मानकों के अनुरूप नमी नहीं होने पर किसानों को धान सुखाने के लिए इंतजार करना पड़ा। इससे मंडियों में आवक होने के बावजूद खरीद का आंकड़ा अपेक्षित गति से नहीं बढ़ सका। अब नमी की समस्या कम होने और धान की खरीद में तेजी आने के बाद उठान की चुनौती सामने आ रही है।खरीद के मुकाबले उठान काफी पीछेमंडियों में खरीदे गए धान के मुकाबले उठान कम होने से अनाज खुले में पड़ा है। मिलर्स को अलॉटमेंट मिलने में देरी के कारण खरीदे गए धान को समय पर मंडियों से बाहर नहीं भेजा जा सका। इससे मंडियों में जगह की उपलब्धता और आगामी आवक को लेकर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। पिछले दो दिनों में उठान बढ़ने से स्थिति में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन खरीद और उठान के बीच अंतर कम करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है।भुगतान की प्रक्रिया भी जारीजिले में खरीदे गए धान के बदले किसानों को अब तक करीब 76 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। प्रशासन और खरीद एजेंसियों के सामने अब मंडियों में धान का नियमित उठान सुनिश्चित करना और किसानों की उपज की खरीद व भुगतान प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखना चुनौती है।बॉक्समंडियों में मिलर्स की अलॉटमेंट में देरी के कारण उठान प्रभावित हुआ था। अब उठान का कार्य तेज गति से चला हुआ है। पिछले दो दिनों में उठान की गति बढ़ी है। धान में नमी अधिक होने के कारण शुरुआती दिनों में खरीद भी प्रभावित रही थी। अब खरीद और उठान की प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। -राजेश आर्य जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक जींद।