Jind News: कार सीट बनाने की दुकान में लगी आग, 20 से 25 लाख का नुकसान

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सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक सुमेर ने आग से करीब 20 से 25 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान जताया है। शुरुआती तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।दुकान मालिक सुमेर ने बताया कि सोमवार देर रात वह खाना खाने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान आसपास की दुकानों पर मौजूद लोगों ने उनकी दुकान से धुआं उठते देखा। कुछ ही देर में दुकान से आग की लपटें निकलने लगीं।पड़ोसी दुकानदारों ने तुरंत उन्हें और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। दुकानदारों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण वे सफल नहीं हो सके।दुकान में कार की सीटें तैयार की जाती हैं। सीट बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मैटीरियल और तैयार सीटें रखी हुई थीं। आग लगने के बाद मैटीरियल ने तेजी से आग पकड़ ली जिससे कुछ ही समय में आग ने दुकान के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने का प्रयास जारी रखा और दमकल विभाग के पहुंचने का इंतजार किया।