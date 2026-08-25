Jind News: फ्रेशर पार्टी में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समा

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महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. बबीता गर्ग ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश उनके जीवन के नए और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने सपनों को नई उड़ान देने, ज्ञान अर्जित करने के साथ जीवन जीने की कला सीखने और महाविद्यालय की शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन में खुशियों, उपलब्धियों और सफलता के रंग हमेशा बिखरे रहें।फ्रेशर पार्टी में विद्यार्थियों ने नृत्य, संगीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरीं। मनोरंजन के लिए विभिन्न रोचक खेलों का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में उत्साह और उमंग का माहौल रहा। मंच संचालन बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा मुस्कान और हर्ष ने कुशलतापूर्वक किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नवागंतुक विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने, उनकी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने तथा महाविद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना रहा।