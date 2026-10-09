Jind News: जुलाना में भव्य बृहस्पति मंदिर का निर्माण पूरा, 21 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित

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मंदिर के संस्थापक डॉ. भगवान दास ने बताया कि मंदिर का निर्माण श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कराया गया है। पूरे प्रदेश में बृहस्पति देव को समर्पित यह पहला मंदिर होगा। मंदिर में भगवान बृहस्पति देव की विशेष प्रतिमा स्थापित की गई है जबकि परिसर को धार्मिक वास्तुकला और भव्य स्वरूप के साथ तैयार किया गया है।मंदिर परिसर में स्थापित 21 फीट ऊंचा शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। विशाल शिवलिंग की भव्यता देखते ही बन रही है। साथ ही मंदिर में माता भगवती, भगवान विष्णु, हनुमान जी और राम दरबार की भी स्थापना की गई है। इससे श्रद्धालुओं को एक ही परिसर में विभिन्न देवी-देवताओं के दर्शन और पूजा-अर्चना का अवसर मिलेगा।प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 11 अक्तूबर से रोजाना हवन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही शाम के समय पाठ होगा। चार साल के निर्माण कार्य के बाद मंदिर के तैयार होने से क्षेत्र के लोगों में भी उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और यहां नियमित रूप से पूजा-अर्चना की जा सकेगी।