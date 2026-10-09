Jind News: श्राद्ध अमावस्या पर पांडू पिंडारा में 200 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था

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दो शिफ्टों में करीब 200 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए डीएसपी जींद ऋषभ सोढी को विशेष रूप से तैनात किया गया है।कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपात स्थिति से निपटने के लिए सिविल लाइन थाना प्रभारी और महिला थाना प्रभारी की भी ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस के अनुसार सिविल पक्ष में भी कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी रहेगी, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा सके।श्रद्धालुओं के वाहनों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर यातायात व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस के अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। वाहनों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि मुख्य मार्गों पर भीड़ और जाम की स्थिति न बने। पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों का पालन करवाने और आवागमन सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं।एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं और आमजन से निर्धारित पार्किंग स्थल का ही इस्तेमाल करने, यातायात नियमों का पालन करने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा गया है।