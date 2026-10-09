Jind News: जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में अंडर-11 के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

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प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी सोमदत्त बेदी बुधवार को आयोजन स्थल भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, धरौदी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आयोजन से जुड़े शिक्षकों और स्कूल प्रभारियों से तैयारियों की जानकारी ली। खिलाड़ियों के ठहरने, खेल मैदान, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।नोडल अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिताओं का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरौदी के प्राचार्य सतीश ने कहा कि आयोजन को लेकर स्कूल में तैयारियां जारी हैं। खेल प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनसे बच्चों में अनुशासन, खेल भावना और टीमवर्क की भावना विकसित होती है।खो-खो, कबड्डी, रस्साकशी, जिम्नास्टिक, योग, शतरंज व कैरम: लड़कों के मुकाबले 11 अक्टूबर और लड़कियों के 12 अक्टूबर को बीएसएसएस धरौदी में होंगे।लड़कों के मुकाबले 13 और लड़कियों के 14 अक्टूबर को नवदीप स्टेडियम, नरवाना में होंगे।दोनों वर्गों के मुकाबले 10 अक्टूबर को आईआरए इंटरनेशनल स्कूल, डूमरखा में होंगे।