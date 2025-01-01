Jind News: रक्षाबंधन पर बच्चों ने सजाईं रंग-बिरंगी राखियां
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:36 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:36 AM IST
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नरवाना। शिक्षा भारती मॉडल स्कूल में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विद्यालय में विभिन्न रचनात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने अपनी कल्पनाशक्ति का परिचय देते हुए रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियां तैयार कीं।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने एक-दूसरे को राखियां बांधकर भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का संदेश दिया। इसके साथ ही राखी सजावट, रंग भरो और रक्षाबंधन से संबंधित कार्ड मेकिंग गतिविधियां करवाई गईं। अध्यापकों ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन के महत्व में इसके विशेष स्थान के बारे में जानकारी दी। संवाद
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कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने एक-दूसरे को राखियां बांधकर भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का संदेश दिया। इसके साथ ही राखी सजावट, रंग भरो और रक्षाबंधन से संबंधित कार्ड मेकिंग गतिविधियां करवाई गईं। अध्यापकों ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन के महत्व में इसके विशेष स्थान के बारे में जानकारी दी। संवाद
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