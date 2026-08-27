Jind News: बृजेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, बोले- हर वर्ग परेशान

विज्ञापन

बृजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की नीतियों से आज हर वर्ग परेशान है। सत्ता में आने के लिए भाजपा ने धर्म और जात-पात की राजनीति का सहारा लिया लेकिन अब जनता ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली में विद्यार्थियों के आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। यह आंदोलन संकेत है कि भाजपा के जाने का समय आ चुका है।बृजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही गुंडागर्दी से आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आए दिन हत्या की वारदात सामने आ रही हैं। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महंगाई बढऩे से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है और बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है। इस मौके पर दलबीर श्योकंद, अनूप श्योकंद, सुरेंद्र गर्ग और राममेहर श्योकंद मौजूद रहे।