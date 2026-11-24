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जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। पीटीएम का उद्देश्य केवल अभिभावकों और शिक्षकों की मुलाकात करवाना नहीं, बल्कि बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन कर उनकी कमियों को दूर करने के लिए संयुक्त प्रयास करना है।शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक अभिभावक को उसके बच्चे की कक्षा के अनुसार निर्धारित दक्षताओं और निपुण हरियाणा मिशन के तहत हुई प्रगति की जानकारी दें। बैठक में अभिभावकों को घर पर भी बच्चों के साथ नियमित पढ़ने, लिखने, गिनती और गणित के अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाएगा। विभाग का जोर है कि विद्यालय और परिवार मिलकर बच्चों की कमजोरियों को दूर करें, ताकि कोई भी बच्चा बुनियादी भाषा और गणितीय दक्षताओं में पीछे न रहे।पीटीएम में प्रत्येक विद्यार्थी का अद्यतन शैक्षणिक रिकॉर्ड और निपुण स्टेटस अभिभावकों को दिखाया जाएगा। इसमें बच्चे की पठन क्षमता, लेखन क्षमता, गणितीय समझ और निर्धारित अधिगम परिणामों की जानकारी शामिल होगी। जिन बच्चों की भाषा और गणित की दक्षताएं कमजोर हैं, उनके अभिभावकों को विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। शिक्षक बताएंगे कि स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए कौन सी अतिरिक्त शिक्षण गतिविधियां और उपचारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।पीटीएम की प्रभावशीलता जांचने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, क्लस्टर हेड और अन्य निरीक्षण अधिकारी आवंटित विद्यालयों में पहुंचेंगे। वे अभिभावकों की वास्तविक भागीदारी, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड की प्रस्तुति, निपुण स्टेटस और बच्चों के अधिगम स्तर पर हुई चर्चा का आकलन करेंगे। बैठक को महज औपचारिकता के रूप में आयोजित करने या वास्तविक स्थिति से अलग रिपोर्ट देने पर विभाग की नजर रहेगी।पीटीएम प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक प्रगति समझने और उसकी कमजोरियों को दूर करने का अवसर है। विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक मिलकर प्रयास करेंगे तो जिले के प्रत्येक बच्चे को निपुण बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।