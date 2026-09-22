Jhajjar-Bahadurgarh News: नम्रता ने उत्तीर्ण की यूजीसी नेट

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बहादुरगढ़। वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय के कॉमर्स विभाग की छात्रा नम्रता ने यूजीसी नेट उत्तीर्ण कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। प्राचार्य डा. राजवंती शर्मा ने बधाई दी। कहा कि नम्रता की सफलता उनकी मेहनत, लग्न, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि वे नम्रता की सफलता से प्रेरणा लें और अपने अध्ययन के प्रति ईमानदारी, लगन एवं समर्पण के साथ आगे बढ़ें। नियमित पढ़ाई, सही दिशा में मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से विद्यार्थी अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।