Jhajjar-Bahadurgarh News: युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई

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उन्होंने युवाओं से इस संकल्प को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। प्रत्येक युवा स्वयं नशे से दूर रहकर परिवार, मित्रों और समाज को नशामुक्त बनाने में भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं ने प्रतिबद्धता जताई। युवाओं ने चित्र खिंचवाने और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भी भाग लिया। उपस्थित लोगों ने नशे से दूर रहने तथा जागरूकता फैलाने का सामूहिक संकल्प लिया। मेरा युवा भारत–झज्जर से नीलम, पूनम, हनी, दीपक और रवि उपस्थित रहे।

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बादली। गांव लाडपुर, खंड बादली में ‘नशामुक्त युवा, विकसित भारत’ राष्ट्रीय संकल्प समारोह हुआ। समारोह का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना था। उपनिदेशक अर्शदीप ने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।