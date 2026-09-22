Jhajjar-Bahadurgarh News: अस्पताल में दो माह से दर्द के इंजेक्शन नहीं, मरीज बाजार से खरीदने को मजबूर

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बहादुरगढ़। नागरिक अस्पताल में दो महीने से दर्द से राहत देने वाले इंजेक्शन नहीं हैं। हफ्ते भर पहले सीएमओ की ओर से अस्पताल में यह इंजेक्शन जल्द आने के दावे किए गए थे लेकिन मरीजों को दर्द से राहत देने वाले इंजेक्शन बाजार से खरीदने पड़ रहे हैं।अस्पताल में रैनटेक, डेकलोन, आन्डेम व टिटनेस इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। हालांकि नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. विनय देशवाल ने दावा किया है कि अस्पताल के दर्द से राहत देने और टिटनेस के इंजेक्शन का स्टॉक है।अस्पताल में रोजाना एक हजार से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें चोट, पेट दर्द, दुर्घटना में घायल और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीज भी शामिल होते हैं। ऐसे मरीजों को जरूरत पड़ने पर दर्द कम करने वाली दवा या इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। इंजेक्शन उपलब्ध न होने से मरीजों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ जाती है। जब उन्हें अस्पताल स्टाफ की ओर से बाजार से दर्द से राहत देने वाले इंजेक्शन को खरीदकर लाने के लिए कहा जाता है।इंसेटइन इंजेक्शन की कीमत बाजार में 10 से 12 रुपये हैशहर के नागरिक अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को रैनटेक, डेकलोन, आन्डेम व टिटनेस इंजेक्शन बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं। हालांकि इनकी कीमत प्राइवेट दुकानों पर 10 से 12 रुपये के आसपास है लेकिन मरीजों को सरकारी अस्पताल में यह इंजेक्शन फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं।उल्टियां और पेट दर्द हो रहा था। अब तक सात इंजेक्शन लग चुके हैं। सभी इंजेक्शन बाजार से लेकर आया हूं। अस्पताल में इंजेक्शन न होने से उन्हें परेशानी हुई है।-जयभगवान, सांखोलबेटा पेट दर्द से पीड़ित है। अस्पताल में भर्ती कराया था लेकिन दर्द से राहत देने वाले इंजेक्शन अस्पताल में न होने से उन्हें बाजार से खरीदने पड़े हैं। -बॉबी, छोटूराम नगरवर्जनअस्पताल में दर्द से राहत देने वाले इंजेक्शन का स्टॉक है। किसी भी मरीज को कोई भी इंजेक्शन बाहर से खरीदकर लाने की जरूरत नहीं है।-डॉ. विनय देशवाल, पीएमओ, नागरिक अस्पताल, बहादुरगढ़।