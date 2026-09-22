Jhajjar-Bahadurgarh News: हरियाणा वीर और शहीदी दिवस पर शहीदों को किया नमन

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बहादुरगढ़। वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय में हरियाणा वीर और शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं ने सैल्यूट कर वीर शहीदों के साहस और बलिदान को नमन किया। यह दिवस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा में हुआ था। उन्होंने 1857 के संग्राम में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने रेवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। उनका निधन 23 सितंबर 1863 को काबुल में हुआ। स्वयंसेविकाओं ने राष्ट्र की एकता और सम्मान की रक्षा की प्रतिबद्धता जताई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना बढ़ाना था। संवाद