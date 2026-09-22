Jhajjar-Bahadurgarh News: 11 अक्तूबर को दौड़ेगा बहादुरगढ़, रनिंग के जश्न में जुटेंगे हजारों धावक

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एलेंटा मार्ट के निदेशक विकास अहलावत, विकास नांदल और बीआरजी संस्थापक दीपक छिल्लर लॉन्च में मौजूद रहे। दीपक छिल्लर ने बताया कि एलेंटा मार्ट तीन वर्षों से इस रन का सहयोगी है। रन का उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना है। इस बार रन का मुख्य संदेश ''रन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज'' है। दौड़ में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और बच्चों के लिए 3 किलोमीटर की टाइमिंग चिप वाली दौड़ होगी। एक किलोमीटर की नॉन-टाइम्ड फन रन भी आयोजित की जाएगी। संवाद

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बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप (बीआरजी) अपने आठ वर्ष पूरे होने पर 7वीं एडिशन एलेंटा मार्ट बीआरजी एनुअल रन का आयोजन कर रहा है। यह दौड़ 11 अक्तूबर को सुबह 5:30 बजे जिमखाना क्लब, सेक्टर-9 में आयोजित होगी। इस आयोजन की ड्राई-फिट टी-शर्ट का मंगलवार को लॉन्च किया गया।