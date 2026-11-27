मिलन ढाबे पर हुई गैंगवार में जान गंवाने वाले हिमांशु का शुक्रवार सुबह गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। देर रात वारदात होने के कारण परिजन और ग्रामीण रातभर सदमे में रहे। शुक्रवार सुबह जब हिमांशु की अंतिम यात्रा निकली तो माहौल बेहद भावुक हो गया। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। हर कोई इस घटना से स्तब्ध नजर आया और परिवार को ढांढस बंधाता दिखाई दिया।

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हिमांशु की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस बेटे को परिवार ने बड़े अरमानों के साथ पाला-पोसा था, उसकी अचानक हुई मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर था। वह घर से निकला था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह कभी वापस नहीं लौटेगा। परिवार ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।गौरतलब है कि रोहतक के खरावड़ गांव स्थित मिलन ढाबे पर बुधवार और गुरुवार की मध्यरात्रि करीब एक बजे गैंगवार की वारदात हुई थी। उस समय ढाबे पर कुछ लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान वहां गोलीबारी हुई, जिसमें हिमांशु समेत चार लोगों की जान चली गई। वारदात पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर होने के कारण क्षेत्र में भी सनसनी फैल गई थी।घटना के बाद से ही मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। हिमांशु के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे लोगों ने परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत रखने की बात कही। वहीं, परिजन अपने बेटे को याद कर बार-बार भावुक हो रहे थे।परिवार की एक ही मांग है कि हिमांशु की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा मिले। परिजनों का कहना है कि निर्दोष बेटे को खोने का दर्द जीवनभर रहेगा, लेकिन न्याय मिलने से उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी।