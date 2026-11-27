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सिविल सर्जन ने कहा कि युवा शक्ति स्वस्थ और सशक्त समाज की नींव है। तंबाकू का सेवन न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से बचाकर स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना सभी का कर्तव्य है।कार्यक्रम में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के एमईओ गौरव कुमार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेली मानस नंबर 14416, राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के हेल्पलाइन नंबर 1800-112-356 की जानकारी दी।इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने स्वयं नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में डॉ. प्रीत कौर, डॉ. गुंजन बंसल, डॉ. जेपी शर्मा, डॉ. सुखदेव, डॉ. संजीव, एसएनओ रामरति, रिंका, नर्सिंग ऑफिसर विनोद कुमारी, सुपरवाइजर गोपाल और सत्यप्रकाश सहित अन्य मौजूद रहे।तंबाकू सेवन से कैंसर का खतरा :रैली से पहले आयोजित जागरूकता सत्र में ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. जेपी शर्मा ने तंबाकू और गुटखा सेवन से होने वाले मुख एवं गले के कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।