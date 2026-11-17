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अब प्रत्येक स्थायी विच्छेदन आदेश (पीडीसीओ) की कार्रवाई अनिवार्य रूप से मोबाइल एप पर ही पूरी करनी होगी। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।निगम प्रबंधन के संज्ञान में आया था कि सीबीओ (कमर्शियल बैक ऑफिस) टीम की ओर से आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाने के बावजूद कुछ फील्ड कार्यालयों में पीडीसीओ की कार्रवाई मैनुअल तरीके से की जा रही है। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी पीडीसीओ की मैनुअल प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भी यह विषय उठाया गया था।पीडीसीओ मोबाइल एप के माध्यम से बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई के दौरान संबंधित परिसर के आसपास स्थित दो अन्य बिजली कनेक्शनों के अकाउंट नंबर का विवरण भी दर्ज किया जाएगा। इससे डिफॉल्टर परिसरों की पहचान करने और ऐसे परिसरों में नियमों के विरुद्ध नए बिजली कनेक्शन जारी होने की आशंका रोकने में मदद मिलेगी। एप से रियल-टाइम अपडेट, पेपरलेस प्रक्रिया और त्वरित कार्रवाई संभव होगी। इसके अलावा लंबित मामलों की निगरानी आसान होगी और प्रत्येक फील्ड गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही सुनिश्चित होने के साथ कार्यों की निगरानी भी प्रभावी ढंग से हो सकेगी।जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ ने बताया कि पीडीसीओ मोबाइल एप से बिजली कनेक्शन काटने से जुड़ी सभी गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा आसान होगी। लंबित मामलों की स्थिति पर रियल-टाइम नजर रखकर उनका समयबद्ध निस्तारण किया जा सकेगा। इससे डिफॉल्टर परिसरों की पहचान, बकाया बिजली बिलों की वसूली और निगम के राजस्व संरक्षण में भी सहायता मिलेगी।सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेशों का पूर्ण पालन करें और प्रत्येक पीडीसीओ की प्रक्रिया केवल मोबाइल एप के माध्यम से पूरी करना सुनिश्चित करें।- विक्रम सिंह, प्रबंध निदेशक, डीएचबीवीएन।