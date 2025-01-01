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एसोसिएशन ने साउथ बाईपास के पास बसी झुग्गियों, बूस्टिंग स्टेशन निर्माण, सीवर और बाजार की समस्याओं को भी सुलझाने की जरूरत बताई।एसोसिएशन के महासचिव एडवोकेट धर्मपाल कालीरमण की अध्यक्षता में गठित प्रतिनिधिमंडल एचएसवीपी कार्यालय पहुंचा। एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सदस्य कुलबीर दुहन ने बताया कि साउथ बाईपास रोड के साथ अवैध झुग्गियां हैं।इन झुग्गियों में नशे से जुड़े लोग और असामाजिक तत्व रहते हैं जिससे सेक्टरवासियों में चिंता है। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को असुरक्षा महसूस होती है। झुग्गियों में पॉलिथीन, टायर और केमिकल जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है।करीब 15 दिन पहले इन झुग्गियों को हटाने के लिए नोटिस जारी हुआ था। हालांकि नोटिस की अवधि समाप्त होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संपदा अधिकारी जगदीप सिंह ने अवैध झुग्गियों को प्राथमिकता से हटाने और स्वच्छ, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सूरजा राम झाझरिया, वेद सिहाग एवं मनोज सैनी आदि मौजूद रहे।अतिक्रमण, पानी और सीवर की समस्याएसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एचएसवीपी के एक्सईएन भूपेंद्र सिंह से फोन पर बात कर नियमित सीवर सफाई की मांग की। सेक्टरों में पानी की समस्या के स्थायी समाधान की भी जरूरत बताई। एक्सईएन ने जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर बूस्टिंग स्टेशन निर्माण शुरू करवाने का आश्वासन दिया।