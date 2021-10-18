Hisar News: गांव छोड़ने का बना रहे दबाव, ऑडियो भेजने के बाद सरपंच प्रतिनिधि लापता

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इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। सरपंच ने मामले की शिकायत आजाद नगर थाना पुलिस को देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।पुलिस प्रवक्ता मदन लाल के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में बाला देवी ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं। उनके सरपंच बनने के बाद से गांव के कुछ लोग उनसे रंजिश रखते हैं और उन्हें तथा उनके परिवार को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में आंबेडकर पार्क का प्रस्ताव पारित होने के बाद आरोपियों ने उनके पति और बेटे के साथ मारपीट की थी। इस संबंध में थाना आजाद नगर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। हालांकि बाद में शिकायत वापस ले ली गई थी।कोर्ट परिसर में इलाज करवाने की दी थी धमकी : शिकायत के अनुसार, आरोपी गांव में नशीले पदार्थ बेचने का धंधा करता है। करीब तीन महीने पहले पति और ग्रामीणों की ओर से चलाए गए नशा मुक्ति अभियान के कारण वह जेल गया था।जेल से बाहर आने के बाद से वह लगातार उनके पति का पीछा कर रहा था। 26 अगस्त को कोर्ट की तारीख पर भी आरोपी ने कोर्ट परिसर में उनके पति को जान से मारने और इलाज करवाने की धमकी दी थी। ब्यूरो