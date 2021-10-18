Hisar News: लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर दी श्रद्धांजलि
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:19 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:19 AM IST
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हिसार। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को भाजपा जनकल्याण मंच के सदस्यों ने सिरसा चुंगी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जीआरएसएम मार्केट एसोसिएशन के प्रधान प्रवीण हिंदू, भाजपा जनकल्याण मंच के भानु सिंघल और अजय सिंह पूनिया सहित अन्य लोगों ने शास्त्री जी को नमन किया। वक्ताओं ने उनके सादगीपूर्ण जीवन, ईमानदारी और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों और राष्ट्रहित की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ब्यूरो
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